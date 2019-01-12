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§ NG.kz
«Открытая опасность» «Теплушка» возле поликлиники
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об открытом колодце в поселке Киевский сообщил «НГ» житель Костаная Николай МОЯК.

- 8 января ходил в поликлинику № 3 и чуть не угодил в открытый колодец, - рассказал он.
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§ Серый волк
Re: «Открытая опасность» «Теплушка» возле поликлиники
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9799
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 01:57
Комментарий удален модератором.
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