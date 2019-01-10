/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Любимый город глазами неравнодушных		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Любимый город глазами неравнодушных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай: взгляд на родной город глазами художников. Такую идею мы родили в редакции незадолго до нового года, обсуждая, какими будут корпоративные календари «НГ» в наступившем уже 2019 году.
Читать статью

§ yudjin
Re: Любимый город глазами неравнодушных
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5687
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.01.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная тема для календаря к юбилею нашего Кустаная, замечательная подборка работ. Спасибо! Как такой заиметь?

Цитата:
Георгий СОКОВ, «Пожарная каланча», холст, масло, 1999 г.

Мне кажется неверно подписана картина?
Профайл

§ alex_60
Re: Любимый город глазами неравнодушных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне лично понравилось.
сейчас январь- на нем "Зимний город" Н.Халифаевой(третье сверху )
Профайл

§ Rexyn
Re: Любимый город глазами неравнодушных
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 95
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 10.01.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Мне кажется неверно подписана картина?

Да, вы правы. Не ту подпись вставили. Исправили, спасибо.

Цитата:
yudjin:
Как такой заиметь?

Заходите в гости. Вы еще приз за конкурс не забрали ;-)
Профайл

§ yudjin
Re: Любимый город глазами неравнодушных
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5687
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.01.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn: Заходите в гости. Вы еще приз за конкурс не забрали

Спасибо. Как-нибудь... ох уж эти новогодняя суета...

Цитата:
Олег КУСКОВ, «Центральный гастроном, 60-70 годы», холст, масло, 2011 г

Документальное фото с того же места:
Профайл

§ Маркс
Re: Любимый город глазами неравнодушных
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.01.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Олег КУСКОВ, «Когда деревья были большими. Костанай, 80-е годы»

Да уж! Действительно актуальное название картины. Был же когда-то в далеких 80-х зеленый город с фонтанами. Нынешним летом придется покупать мексиканские сомбреро, чтобы ходить по Костанаю. Кстати, начинающим капиталистам дарю идею открытия производства шляп с широкими полями для городских прогулок под палящим солнцем.
Профайл

§ Гога
Re: Любимый город глазами неравнодушных
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Дворик по улице Толстого», Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=651&storyid=24937#792720
Это не дом №30 ??
Профайл

§ Серый волк
Re: Любимый город глазами неравнодушных
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9799
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
придется покупать мексиканские сомбреро, чтобы ходить по Костанаю. Кстати, начинающим капиталистам дарю идею открытия производства шляп с широкими полями для городских прогулок под палящим солнцем.

Ну тогда гулять так гулять! Продать избавленные от деревьев улицы и площади под плантации кактусов! Не знаю способны ли чухуа-хуа из акимата придумать хорошее удачное название местной текиллы из местных кактусов. Но коктейль из них как один из вариантов точно должен называться "Мучачос коррупциос" :lol:
Профайл

§ Серый волк
Re: Любимый город глазами неравнодушных
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9799
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Многие конечно помнят в этом Центральном гастрономе конфетные лотки с лопатками, где лежали развесные конфеты, и пирамидки с соком, и колбасы и вытоптанные до дыр пороги и бетон пола. А потом построили новый Центральный на Гоголя, современный, как в Москве район, где снималась Ирония судьбы... И там были другие истории.

А вот синюю будку у телефонной станции кто помнит?
Там сапожник сидел или чистильщик обуви? ;-)
Профайл

§ Серый волк
Re: Любимый город глазами неравнодушных
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9799
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 01:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Дворик старой 12 школы, с деревьями. Мог ли он совпасть по времени с Игровыми автоматами? Или там должна быть надпись "Дом одежды"? ;-)
Профайл

§ Серый волк
Re: Любимый город глазами неравнодушных
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9799
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Отвратительная компоновка кадра. Просто разлагающая.
Сосуды деградации уже пролили свою бездуховность и разруху в головы жителей :lol: К этому можно добавить и ещё серию отвратительных новоделов. ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 1
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх