Серый волк Re: Любимый город глазами неравнодушных #8





(Пользователи) Сообщений: 9799

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 01:46

Многие конечно помнят в этом Центральном гастрономе конфетные лотки с лопатками, где лежали развесные конфеты, и пирамидки с соком, и колбасы и вытоптанные до дыр пороги и бетон пола. А потом построили новый Центральный на Гоголя, современный, как в Москве район, где снималась Ирония судьбы... И там были другие истории.



А вот синюю будку у телефонной станции кто помнит?

Там сапожник сидел или чистильщик обуви?