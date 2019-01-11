Цитата: КГСПС:

В этом то как раз и дискриминация. Учишься на педагога-тебе жилетка,а если на инженера-от жилетки рукава.



Всё начинается от воспитания в детских садах и обучения школах, поэтому и уделяют должное внимание образованию, надо было государству раньше этим вопросом заняться. Так, соответственно с педагогов будет и спрос. Самое главное на мой взгляд у выпускников школ есть выбор, хочешь пожалуйста свяжи жизнь с педагогической деятельностью, отработай непрерывно 30 лет и иди на пенсию до 50 лет, как указал ранее есть стимул, льготы, заинтересованность. Хочешь учись на инженера и.т.д. тогда будешь работать до достижения общепринятого пенсионного возраста. При этом, в реалиях не каждый выпускник педагогического ВУЗ-а после окончания работает в учебном заведении, часть из которых переучиваются на другие специальности, наверное должно быть призвание, обладать способностями и.т.д.