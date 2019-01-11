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≡ «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу пришли десять детдомовцев, которые вынуждены, по их словам, «шастать, где попало» и «ночевать в подъездах». Сейчас все десять человек, у многих из которых есть дети, живут в съемной 1-комнатной квартире одного из выпускников.
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§ Змея Подколодная
Re: «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа...
Змея Подколодная


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Сообщений: 527
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.01.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну тогда пусть и арифметику проверят заодно. Как снять квариру за 45 000 при зарплате 30 000 и почему при этом средня зп - 160 000?

И каждая семья имеет доход в 500 000 тенге в среднем. Это наверно коммуной жить нужно?)
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§ alex_60
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Это наверно коммуной жить нужно?)


имеется ввиду наверное вся родня по одной ветке,
или род целиком.
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§ maxsaf
Re: «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вы бы ребята лучше рассказали бы, как в дальнем зарубежье организована работа по адаптации детдомовцев во взрослой жизни. Не думаю, что у вас нет детских домов. Как решаются там проблемы, если конечно владеете необходимой информацией.

Ну раз вы решаете тут, что лучше, тогда слушайте. Моя жена работает в сфере образования, знакома с вопросом не понаслышке. Отказников детей почти нет, т.к. гос-во очень хорошо помогает. Есть очереди, в которых желающие стоят иногда по 10 лет, чтобы им дали ребенка на воспитание. Своих детей не хватает, едут усыновлять за границу. Гос-во за ребенка платит хорошие деньги, около 2000-3000 тыс в месяц, если есть проблемы со здоровьем - то больше. Почти все родители составляют завещание, по которому право опекунства в случае смерти родителей переходит чаше всего родным. Детских домов действительно нет.
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§ Kairat stayer
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
Kairat stayer


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Сообщений: 576
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Многое познаётся в сравнении, печально конечно, получается у нас детдомовцы незащищенный слой населения, со своими проблемами, что тут говорить, статью прочитали. Думаю, что подобные публикации должны выходить регулярно, чтобы оказать им содействие в решении возникающих проблем, как в данном случае.

У вас нет детских домов - это похвально, да и предусмотрены социальные пособия, самое главное отказники сведены до минимума.
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§ maxsaf
Re: «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возьмите к примеру, Дельфин. Вы знаете бюджет учреждения, обсуждали тут много раз, кол-во воспитанников тоже известно. Там часть растаскивается по карманам, инфа из новостей. Потом каждого выучи, квартиру дай. Не проще отдать детей в семьи вместе с этими средствами?
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§ Kairat stayer
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Потом каждого выучи, квартиру дай. Не проще отдать детей в семьи вместе с этими средствами?


Отдают, у нас в стране усыновления и другие формы взятия в семьи детей практикуется, собирают необходимые документы, в тонкости не вникал, не владею соответствующей информацией, поэтому более точно не могу разъяснить.
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§ maxsaf
Re: «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Отдают, у нас в стране усыновления и другие формы взятия в семьи детей практикуется,

Я имел ввиду отдать не просто ребенка, а со всем причитающимся, чтобы реально заинтересовать. Берешь, к примеру, ребенка - тебе сразу дают квартиру, записанную на имя этого ребенка. И все причитающиеся деньги, которые положены ему как подопечному дельфина, перечислять ежемесячно на счет новых опекунов. Желающих будет больше, я считаю.
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§ Kairat stayer
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Желающих будет больше, я считаю.


Насколько я знаю, если одного усыновляют, вроде никакие льготы и пособия со стороны государства не предусмотрены. Ранее читал про детскую деревню семейного дома или типа, законодательно закреплено, где выделен дом и воспитываются более 10 детей разных национальностей. Там да ежемесячно предусмотрены пособия и.т.д. на каждого ребёнка.
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§ maxsaf
Re: «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Насколько я знаю, если одного усыновляют, вроде никакие льготы и пособия со стороны государства не предусмотрены.

Ну вот и корень проблемы.
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