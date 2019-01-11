Цитата: Kairat stayer:

Вы бы ребята лучше рассказали бы, как в дальнем зарубежье организована работа по адаптации детдомовцев во взрослой жизни. Не думаю, что у вас нет детских домов. Как решаются там проблемы, если конечно владеете необходимой информацией.

Ну раз вы решаете тут, что лучше, тогда слушайте. Моя жена работает в сфере образования, знакома с вопросом не понаслышке. Отказников детей почти нет, т.к. гос-во очень хорошо помогает. Есть очереди, в которых желающие стоят иногда по 10 лет, чтобы им дали ребенка на воспитание. Своих детей не хватает, едут усыновлять за границу. Гос-во за ребенка платит хорошие деньги, около 2000-3000 тыс в месяц, если есть проблемы со здоровьем - то больше. Почти все родители составляют завещание, по которому право опекунства в случае смерти родителей переходит чаше всего родным. Детских домов действительно нет.