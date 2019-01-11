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≡ МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева рассказала, какие доплаты и насколько хотят повысить учителям Казахстана. В МОН уже произвели предварительные расчёты.
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§ КГСПС
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.01.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

В этом то как раз и дискриминация. Учишься на педагога-тебе жилетка,а если на инженера-от жилетки рукава.
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§ Kairat stayer
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
В этом то как раз и дискриминация. Учишься на педагога-тебе жилетка,а если на инженера-от жилетки рукава.


Всё начинается от воспитания в детских садах и обучения школах, поэтому и уделяют должное внимание образованию, надо было государству раньше этим вопросом заняться. Так, соответственно с педагогов будет и спрос. Самое главное на мой взгляд у выпускников школ есть выбор, хочешь пожалуйста свяжи жизнь с педагогической деятельностью, отработай непрерывно 30 лет и иди на пенсию до 50 лет, как указал ранее есть стимул, льготы, заинтересованность. Хочешь учись на инженера и.т.д. тогда будешь работать до достижения общепринятого пенсионного возраста. При этом, в реалиях не каждый выпускник педагогического ВУЗ-а после окончания работает в учебном заведении, часть из которых переучиваются на другие специальности, наверное должно быть призвание, обладать способностями и.т.д.
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§ КГСПС
Re: МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.01.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

То есть, если в последствии не стал работать педагогом учёбу из стажа изымут? Ой,опять нагородят такого, что потом сами не поймут, откуда ноги растут.
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§ alex_60
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местный сусанин полез в такое болото,
Что лучше остановиться.
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§ Kairat stayer
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
То есть, если в последствии не стал работать педагогом учёбу из стажа изымут? Ой,опять нагородят такого, что потом сами не поймут, откуда ноги растут.


Немножко не так, есть выбор до поступления и после окончания. В конечном результате всё зависит от выпускника ВУЗ-а, колледжа, от его способностей, предрасположенности к выбранной профессии - Учителя. При наличии указанных и других необходимых качеств отработает 30 лет достойно и выйдет на пенсию. Как указал выше, часть сменять профессию и эти 4 года учёбы на базовую выплату при достижении общепринятого пенсионного возрасти не влияют.
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§ drakon
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15552
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
женщинам 50, мужчинам 51.

У ментов же есть уже 50 лет.
Напряг сильно - большой... :lol:
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