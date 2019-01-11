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§ NG.kz
Сдать кровь для мужчины, пострадавшего в аварии возле Денисовки, просят костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
57-летний Виталий Запорожец находился за рулем "Хонды", попавшей в аварию 7 января на трассе Лисаковск - Денисовка. Его дочь просит откликнуться всех, кто хочет помочь. Кровь можно сдать в Областном центре крови.
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§ Sniper
Re: Сдать кровь для мужчины, пострадавшего в аварии возле...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1177
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.01.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда удивляюсь таким ездокам. Одну дорогу на двоих разделить не могут.Сбавь скорость до нижнего предела, если почувствовал неладное. Притормози, пропусти встречного. Трудно было это сделать? Зачем убиваешь людей? Водитель грузовика всегда профи. Он будет бороться до последнего, что бы предотватить аварию. Как то так понимаю ситуацию.
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* КГСПС
Re: Сдать кровь для мужчины, пострадавшего в аварии возле...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.01.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь не разбор полётов, просят помочь.
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