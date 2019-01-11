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≡ МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева рассказала, какие доплаты и насколько хотят повысить учителям Казахстана. В МОН уже произвели предварительные расчёты.
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§ КГСПС
Re: МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.01.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше учеба включалась в стаж,если до поступления работал.
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§ elektron
Re: МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2367
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.01.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не мешало бы ещё и оклады поднять. Потому как учителя воспитывают будущее страны и несут в какой то мере ответственность, за то что вырастет. Хотя уже не плохо. Если это не предвыборная компания!
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§ Kairat stayer
Re: МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Раньше учеба включалась в стаж,если до поступления работал.


По новому законодательству не будет необходимости работать до поступления на учёбу, при этом 30 летний непрерывный педагогически трудовой стаж можно наработать до 50 лет и выйти на заслуженный отдых. В настоящее время педагоги на общих основаниях на пенсию уходят, соответственно женщины по достижению 58 и мужчины 63.
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§ alex_60
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2413
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Раньше учеба включалась в стаж,если до поступления работал.


она и сейчас включается, даже если не работал до поступления.
главное чтобы в трудовой она была записана .
у меня первая запись в трудовой- поступил на первый курс.... в таком то году
окончил в в 19... году.
далее-принят на .. в ....
и вписано это было на первом месте работы..

[Исправлено: alex_60, 11.01.2019 - 19:43]
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§ Kairat stayer
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В данном случае речь идёт только за педагогов, других специальностей вообще не касается. Чтобы у них были стимул, конкуренция и соответственно льготы. При этом, будущие педагоги те-же выпускники в 17-18 лет в перспективе поступали в ВУЗ-ы, затем после окончания в 21-22 года сразу шли работать в учебные заведения и нарабатывали именно непрерывный 30 летний стаж, который даст им право на получение пенсии.
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§ alex_60
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2413
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я думал у педагогов как у врачей, клятва какая-то, предназначение
- учить детей, давать им образование.
а тут речь некоторые ведут о нарабатывании стажа и получения пенсии
побыстрей , как у сотрудников силовых органов.
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§ Kairat stayer
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это важно, шире мыслим, работа напряженная, что негативного в возрасте 47-50 лет выйдут на пенсию, если здоровье позволяет и будут вакансии, тогда пусть работают далее. Соответственно будут получать пенсии и зарплату, не запрещено законом.
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§ alex_60
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2413
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, выборы, сборы на махание флажками...
Обслуживание мероприятий власти
Такой напряг. Не то что у шахтеров
например.
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§ КГСПС
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.01.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

В разное время мы учились похоже.
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§ КГСПС
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.01.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В данном случае речь идёт только за педагогов, других специальностей вообще не касается. На дискриминацию смахивает
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§ Kairat stayer
Re: МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость внимательно читаем, чтобы исключить несвойственные принудительные работы не касающийся учебного процесса, в Кодекс об административных правонарушениях внесут изменения, с целью наказания виновных.
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§ Kairat stayer
Re: МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
В данном случае речь идёт только за педагогов, других специальностей вообще не касается. На дискриминацию смахивает


Никакой дискриминации, исключительно речь в данном конкретном случае идёт за педагогов, других специальностей действительно не касается.
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§ alex_60
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2413
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
В разное время мы учились похоже.


не обязательно.
меняется трактование законом этой ситуации в разные годы.
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§ alex_60
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2413
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну снизили бы тогда пенсионный возраст всем ,
женщинам 50, мужчинам 51.
а то тягаться сейчас все начнут,
разные профессии.
у какого напряг больше .
у учителей напряг только со стороны обслуживания мероприятий власти.
других особенных напрягов нет.
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