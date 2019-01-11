elektron Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2367

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:51 Я вообще не понял каким боком припёрли "опыт германии" сюда.

Не знаю про никакие наценки. Если препарат стоит 1-2-3-5 евро, то он так и стоит хоть с рецептом хоть без него. Остальное всё что по рецепту, мне как потребителю цена обсолютна не интересна, мед. страховка платит, я лиш 5 евро доплачиваю за один рецепт. Для детей до 12-ти лет, лекарства по рецепту бесплатно в принципе. Для подростков до 18-ти лет, с определёнными отклонениями в развитии, тоже бесплатно (почему бы не перенять этот опыт?). Для остального населения существует граница в 2% от брутто дохода. То есть скажем имеешь доход в 20.000 в год, то это будет 400 евриков, если перебираешь, то освобождаешся от уплаты доплаты в 5-ть евро по рецепту. Дракоша писал уже. Для хронически больных это 1%. Бред полный несут ваши "шпециалисты".



[Исправлено: elektron, 11.01.2019 - 13:56]