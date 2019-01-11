alex_60 МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000 #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2413

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:42 Цитата: КГСПС:

Раньше учеба включалась в стаж,если до поступления работал.



она и сейчас включается, даже если не работал до поступления.

главное чтобы в трудовой она была записана .

у меня первая запись в трудовой- поступил на первый курс.... в таком то году

окончил в в 19... году.

далее-принят на .. в ....

и вписано это было на первом месте работы..



[Исправлено: alex_60, 11.01.2019 - 19:43]