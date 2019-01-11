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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15550
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Тож все дерева в округе повыкосили?

Да нет, косят 200 летние,больные
деревья. Которые уже - старше КОстаная... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
старше КОстаная..


КОстанаю прошлым летом 21 год всего то был.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15550
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
КОстанаю прошлым летом 21 год всего то был.

Алекс, в соседней ветке, где календарь,
художники пишут, что Костанаю исполняется-
140 лет. Я им верю,а не тебе... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я им верю,


ошибаются они.
вот у них в этой ветке что ты говоришь. названия картин .
Георгий СОКОВ, Из серии «Старый Костанай», «Яушевский пассаж», холст, масло, 1994 г.
Олег КУСКОВ, «Когда деревья были большими. Костанай, 80-е годы», холст, масло, 2018 г.
Георгий СОКОВ, из серии «Старый Костанай», «Улица Большая», холст, масло, 1997 г.

так я тебе открою глаза. и им тоже, читают же иногда нас .
у меня этот календарь НГ реальный стоит на столе.
и в нем написано во всех названиях этих картин -КУСТАНАЙ,
а не Костанай как в той ветке про календарь.
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§ Ольга Колоколова
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2270
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 11.01.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спор лишен оснований,на мой взгляд. 140 лет исполняется КОстанаю, потому что это нынче официально принятое написание. В городских пейзажах о прошлых временах - КУстанай. Так он назывался тогда.А еще раньше - Николаевск. Это один город.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да я то не спорю. это один город.
это Дракон спорит.он это любит.
я то имел ввиду что новому написанию названия города- КОстанай - 21 год.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15550
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это Дракон спорит.он это любит.

Алекс, это - не Я.
Я по написанию - drakon,
с 31.07.2010 года.
Им и останось - до конца... :lol: :-o
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