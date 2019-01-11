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§ NG.kz
На сессии Костанайского областного маслихата сформирован облизбирком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34705
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 11 января, депутаты Костанайского облмаслихата выбрали новый состав областной избирательной комиссии. В соответствии с Конституционным Законом РК «О выборах» избирательные комиссии создаются на 5 лет, поэтому их полномочия заканчиваются.
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* konsultant
Re: На сессии Костанайского областного маслихата сформирован...
konsultant


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 11.01.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профсоюзаного центра

улыбнуло.
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§ Ольга Колоколова
Re: На сессии Костанайского областного маслихата сформирован...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2270
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 11.01.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Профсоюзаного центра
Спасибо, исправили
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