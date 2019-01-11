konsultant Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 57

Регистрация: 16.05.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:11 Цитата: dandiv:



Я думаю, что там все не так, а есть какая-то таблица с диапазоном цен и предельной наценкой. Все равно хотелось бы все же взять опыт Германии целиком, включая размер предельной наценки - все же 68% розничной наценки это слишком. Притом что основной процент препаратов как раз от 100 до 1000 (мы ж говорим об оптовой цене, исключая указанную выше розничную наценку). Да к тому же непонятно из слов выступающего цена за что, за пачку? коробку? таблетку? за курс? Так будут продавать на развес, с любимой наценкой 68%.