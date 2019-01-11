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§ NG.kz
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34705
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, какой механизм будут применять для регулирования цен на лекарства.
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* dandiv
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.01.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
350 тнг - 68%
200 000 тнг - 3%
Разбег по цене 1990650 тнг, по процентам 65%
Делим 199 650 на 65, получаем 1% равен 3071 тнг
Теперь чешем репу... если лекарство стоит 3000 тнг примерно, а это минус 1% от максимальной наценки, т.е. 67%. Значит на 3000 тнг нужно еще "накрутить" 67%, а это 2010 тенге :-o :-o :-o
Или я чего-то неправильно понял?
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§ Sniper
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1177
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.01.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому и зачем нужна эта информация? 80 процентов лекарств уже имеют такие желтые карточки. Побочные эффекты называются. Больной узнает о них, когда он купил лекарство. Всем по барабану. Деньги уже ушли в карманы фармацевтов - толстосумов.
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§ bumerang
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 11.01.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Чем дешевле препарат, тем выше будет наценка, чтобы нам не потерять дешёвые препараты на рынке", – сказала она на пресс-конференции в СЦК." - эта дама блондинка или пациент психиатрии? Чем дешевле - тем будет дороже - чтобы не потерять дешевое...маразм крепчал...
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§ drakon
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15550
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Лекарства стоимостью от 200 тысяч тенге будут иметь наценку в 3%,

Это что,за лекарство? Элексир бессмертия
изобрели что ли? Я получаю самое дорогое-
лекарство- стоимостью примерно 104 000 т.-
да и ваще все лекарства за 44 Евро в год,
которые заплатил в Медстраховку - в конце
2018 года. Да такие лекарства, как аспирин,
парацетомол,которые продаются без рецепта,
покупаю за деньги, и то в случае, если неохота
идти на прием к Врачу... :lol:
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* dandiv
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.01.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
эта дама блондинка или

Вроде она на фото

источник http://dsm.gov.kz
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* dandiv
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.01.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитайте, тоже интересно
Женская логика
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§ olegggon
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
olegggon


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Сообщений: 937
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 11.01.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может по опыту Германии и оплату труда тоже установить в районе 3000 евро. Чтобы так сказать стабилизировать общество.😉
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* konsultant
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
konsultant


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 11.01.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Я думаю, что там все не так, а есть какая-то таблица с диапазоном цен и предельной наценкой. Все равно хотелось бы все же взять опыт Германии целиком, включая размер предельной наценки - все же 68% розничной наценки это слишком. Притом что основной процент препаратов как раз от 100 до 1000 (мы ж говорим об оптовой цене, исключая указанную выше розничную наценку). Да к тому же непонятно из слов выступающего цена за что, за пачку? коробку? таблетку? за курс? Так будут продавать на развес, с любимой наценкой 68%.
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* dandiv
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.01.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
konsultant:
Я думаю, что там все не так, а есть какая-то таблица с диапазоном цен и предельной наценкой.

Все может быть, но так я в статье ее (таблицу) не вижу, то и посчитал как смог ;-)
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