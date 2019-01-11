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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Главное - прокукарекать
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На баннерах в городе можно прочесть цитату Елбасы: «Только здоровая нация может быть конкурентоспособной!» Наши чиновники с удовольствием употребляют ее в своих докладах. И на этом считают свою задачу выполненной.
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§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Главное - прокукарекать
yudjin


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Сообщений: 5687
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.01.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Представитель горспорта ничего пояснить не смог, сославшись на распоряжение акимата.

Вы же понимаете, что актюбинскрй команде поперёк горла все НАШИ кустанайские добрые традиции, уходящие в славное советское прошлое, а мальчики в пиНжачках вообще некомпетентны отвечать на вопросы без подготовки и разрешения свыше. Поэтому гнуть они будут своё - отказ от традиционных для кустанайцев ледяных городков, снежных фигур, новогодних пробегов, выставки цветов на день города...
Надеюсь смена руководства выправит ситуацию...ну или ухудшит...
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§ Сержант Рипли
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Главное - прокукарекать
Сержант Рипли


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Сообщений: 9
Регистрация: 07.07.18
Отправлено: 11.01.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то традиции остаются, а какие-то уходят на задний план. Гдупо было бы подогнать что все останется так, как было.
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§ Добринцофф
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Главное - прокукарекать
Добринцофф


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Сообщений: 6303
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.01.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все эти плюсы начисто перечеркнул один, но очень существенный минус: пробег задвинули на стадион «Центральный». Зачем, для кого и для чего это было сделано? Кто мог наблюдать эту демонстрацию силы, здоровья и мужества? Ну разве что стайка ворон, освоивших пустые трибуны. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33423

Я всегда думал ,что человек занимается спортом прежде всего для себя,для своего здоровья.
А вот нет,оказывается нужно пробежать в -25 что бы потешить своё самолюбие,бегу такой по центру города перед новым годом,движение перекрыто,все смотрят на меня и ждут когда я пробегу обмотанный шарфом , с балаклавой на голове как спецназовец,классно правда?
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§ Добринцофф
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Главное - прокукарекать
Добринцофф


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Сообщений: 6303
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.01.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А где взрослое трудоспособное население, кто-то озабочен их здоровьем без аптек и лекарств? Нет такой заботы. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33423#792728

Да на работе они,деньги зарабатывают и за день набегаешься так что вашей президентской мили и не снилось.
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§ Добринцофф
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Главное - прокукарекать
Добринцофф


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Сообщений: 6303
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.01.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Было в этом какое-то таинство - встречать наступление нового года не за столом с выпивкой и закусками, а на бегу. Конечно, потом бегуны возвращались в компании и наверстывали упущенное, Новый год - он и в Африке Новый год. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33423#792729

Вот они бегуны,в 23.45 пробежались для понта,а потом за стол и сразу штрафную за всё упущенное :lol:
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§ Трэвэл
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Главное - прокукарекать
Трэвэл


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Сообщений: 120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот бегаете и бегайте на здоровье, чего опять-то лезть куда вас не просят.
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* maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Главное - прокукарекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В названии статьи - вся её суть. А вот мы плясали так, что ног потом не чувствовали - ну чем не спорт? :lol:
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