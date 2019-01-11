Добринцофф Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Главное - прокукарекать #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6303

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:13 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33423 Все эти плюсы начисто перечеркнул один, но очень существенный минус: пробег задвинули на стадион «Центральный». Зачем, для кого и для чего это было сделано? Кто мог наблюдать эту демонстрацию силы, здоровья и мужества? Ну разве что стайка ворон, освоивших пустые трибуны. Источник:

Я всегда думал ,что человек занимается спортом прежде всего для себя,для своего здоровья.

А вот нет,оказывается нужно пробежать в -25 что бы потешить своё самолюбие,бегу такой по центру города перед новым годом,движение перекрыто,все смотрят на меня и ждут когда я пробегу обмотанный шарфом , с балаклавой на голове как спецназовец,классно правда?