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≡ «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу пришли десять детдомовцев, которые вынуждены, по их словам, «шастать, где попало» и «ночевать в подъездах». Сейчас все десять человек, у многих из которых есть дети, живут в съемной 1-комнатной квартире одного из выпускников.
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* Букет счастья
Re: «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 11.01.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
глагол НЕДОПОНИМАЕТ пишется слитно
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* maxsaf
Re: «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая-то ерунда в голову лезет: пегасы, гранитные бордюры, 500 000 зарплаты, а по теме - нет слов. Пожалуй, промолчу. :-x
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* maxsaf
Re: «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Букет счастья:
глагол НЕДОПОНИМАЕТ пишется слитно

Вы саму статью читали, или только орфографию проверили?
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* drakon
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
или только орфографию проверили?

За проверку домашнего задания-
теперь же на 10 000 тенге больше-
платить будут... :lol:
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* maxsaf
Re: «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тогда пусть и арифметику проверят заодно. Как снять квариру за 45 000 при зарплате 30 000 и почему при этом средня зп - 160 000?
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* Букет счастья
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 11.01.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в глаза бросается просто, а статью конечно же читала, или Вы думаете что проверить орфографию можно не читая?
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* Букет счастья
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 11.01.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не проверяю тетрадки
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* maxsaf
Re: «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Букет счастья:
Вы думаете что проверить орфографию можно не читая?

Запросто. скрпировать весь текст в MS WORD например займет пару секунд. Да таких способов уйма.
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* drakon
Re: «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел это видео... :-o
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