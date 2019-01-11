NG.kz «Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 34702

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:17 На встречу пришли десять детдомовцев, которые вынуждены, по их словам, «шастать, где попало» и «ночевать в подъездах». Сейчас все десять человек, у многих из которых есть дети, живут в съемной 1-комнатной квартире одного из выпускников.

Читать новость



