Цитата: В таких случаях дополнительно доноров с этой группой крови/резус-фактором беспокоить не нужно. Уважаемый Админ центра крови! Так может вы поясните - какая именно нужна кровь. Или она не нужна в принципе? Если речь идет о плазме - а я именно так понимаю обращение дочери пострадавшего - то наверняка о необходимости пополнить запасы крови ей сообщили в вашем центре. Сейчас вы своим совершенно не информативным сообщением сбили с толку потенциальных доноров. Ради чего? Чтобы никто подумать не мог, что в Центре крови чего-то может не быть?