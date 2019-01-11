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§ NG.kz
Сдать кровь для мужчины, пострадавшего в аварии возле Денисовки, просят костанайцев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
57-летний Виталий Запорожец находился за рулем "Хонды", попавшей в аварию 7 января на трассе Лисаковск - Денисовка. Его дочь просит откликнуться всех, кто хочет помочь. Кровь можно сдать в Областном центре крови.
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§ Sniper
Re: Сдать кровь для мужчины, пострадавшего в аварии возле...
Sniper


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Сообщений: 1173
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.01.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда удивляюсь таким ездокам. Одну дорогу на двоих разделить не могут.Сбавь скорость до нижнего предела, если почувствовал неладное. Притормози, пропусти встречного. Трудно было это сделать? Зачем убиваешь людей? Водитель грузовика всегда профи. Он будет бороться до последнего, что бы предотватить аварию. Как то так понимаю ситуацию.
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§ Админ центра крови
Re: Сдать кровь для мужчины, пострадавшего в аварии возле...
Админ центра крови


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Сообщений: 5
Регистрация: 20.09.18
Отправлено: 11.01.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководство областного центра крови при размещении подобных статей и обращений в СМИ просит заранее согласовать содержание информации о необходимости приглашения доноров определенных групп крови. Чаще всего информация о групповой и резус-принадлежности больного принципиально важна, так как у больного может быть редкая группа крови, или в центре крови есть достаточные запасы группы крови больного. В таких случаях дополнительно доноров с этой группой крови/резус-фактором беспокоить не нужно.
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* Ольга Колоколова
Re: Сдать кровь для мужчины, пострадавшего в аварии возле...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2269
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 11.01.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В таких случаях дополнительно доноров с этой группой крови/резус-фактором беспокоить не нужно.
Уважаемый Админ центра крови! Так может вы поясните - какая именно нужна кровь. Или она не нужна в принципе? Если речь идет о плазме - а я именно так понимаю обращение дочери пострадавшего - то наверняка о необходимости пополнить запасы крови ей сообщили в вашем центре. Сейчас вы своим совершенно не информативным сообщением сбили с толку потенциальных доноров. Ради чего? Чтобы никто подумать не мог, что в Центре крови чего-то может не быть?
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