Цитата: alex_60:

так это за декабрь, по старому тарифу

Будем посмотреть на следующий месяц. А пока за отопление на 120% больше отдал чем за прошлый месяц, за свет на 40% больше, видимо диодная гирлянда на елке много мотает!?))