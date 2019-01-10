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≡ Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34699
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 10 января, на специально собранной пресс-конференции сообщил директор Костанайской теплоэнергетической компании Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. Он также объяснил, за счет чего произошло снижение.
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§ alex_60
Re: Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле -...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
диво дивное, чудеса с небес.
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§ ZXC
Re: Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле -...
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 10.01.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Платил позавчера за тепло. Сильной разницы на 11,5 % не заметил.
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§ alex_60
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Платил позавчера за тепло.


так это за декабрь, по старому тарифу.
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§ KOS77
Re: Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле -...
KOS77


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Сообщений: 669
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 10.01.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так это за декабрь, по старому тарифу

Будем посмотреть на следующий месяц. А пока за отопление на 120% больше отдал чем за прошлый месяц, за свет на 40% больше, видимо диодная гирлянда на елке много мотает!?))
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§ Menden1968
Re: Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле -...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......выборы намечаются или передача власти,что то замутят всё это не спроста,то кричали денег нет а тут вдруг быстроснижены цены на газ и воду как то подозрительно..
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§ Сыкымы
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 11.01.19 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
а тут вдруг быстроснижены цены на газ и воду как то подозрительно.

Завидуйте молча... :lol: ;-) 8-)
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