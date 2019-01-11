elektron Re: Тимур ГАФУРОВ: Ну, чтобы все! #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2363

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:18 Ну в принципе ничего нового. Уже все привыкли. Уже действительно не важно, как и что задумывалось. Такое в таком звании и "призвании" уже просто как застольный тост, считаю перебор. Моральный облик не позволяет, эту ношу нужно достойно нести. А тут ещё видео "друзьям" разослал. Да и сам "тост" про внуков, показывает достаточно за кого они тех, за чей счёт живут, тоесть налогоплатильщиков, держат. Что из многих новостей и так явно. Полиция поидее друг и помощник, только опять не про то государство...