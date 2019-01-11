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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Ну, чтобы все!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34699
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прославившийся на весь Казахстан роликом «Мы - братва!» заместитель начальника первого курса Карагандинской академии МВД А. Тастайбеков вроде бы и виноват, но в то же время и не виноват - совсем как Деточкин в фильме «Берегись автомобиля».
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§ elektron
Re: Тимур ГАФУРОВ: Ну, чтобы все!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2363
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.01.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну в принципе ничего нового. Уже все привыкли. Уже действительно не важно, как и что задумывалось. Такое в таком звании и "призвании" уже просто как застольный тост, считаю перебор. Моральный облик не позволяет, эту ношу нужно достойно нести. А тут ещё видео "друзьям" разослал. Да и сам "тост" про внуков, показывает достаточно за кого они тех, за чей счёт живут, тоесть налогоплатильщиков, держат. :-x Что из многих новостей и так явно. Полиция поидее друг и помощник, только опять не про то государство...
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