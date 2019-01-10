Цитата: maxsaf:

А это сварщикам не мешает латать трубу холодной воды, из которой горячая обратка шпарит?



так они фиг его знает где, можем за три километра..

если и добежит до них, холодная уже будет..



[Исправлено: alex_60, 10.01.2019 - 13:15]