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§ NG.kz
Холодная вода в КЖБИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 день какие то игры с водой( днем выключают, вечером часов в 17,30-19,00 приезжает водовозка, через час воду включают
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§ alex_60
Re: Холодная вода в КЖБИ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда холодной иногда нет, этот момент можно использовать для промывки счетчика холодной воды и подвода к нему.
горячей водой.
открываем оба крана,
горячая идет в трубу с холодной, счетчик холодной крутится в обратную сторону, лопасть счетчика холодной воды промывается горячей.
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§ maxsaf
Re: Холодная вода в КЖБИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
когда холодной иногда нет, этот момент можно использовать для промывки счетчика холодной воды и подвода к нему.

А это сварщикам не мешает латать трубу холодной воды, из которой горячая обратка шпарит?
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§ alex_60
Холодная вода в КЖБИ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А это сварщикам не мешает латать трубу холодной воды, из которой горячая обратка шпарит?


так они фиг его знает где, можем за три километра..
если и добежит до них, холодная уже будет..

[Исправлено: alex_60, 10.01.2019 - 13:15]
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§ Fasd
Re: Холодная вода в КЖБИ
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 10.01.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
счетчик холодной крутится в обратную сторону,

Так что не вы уже должны Водо-компаний а компания должна вам.
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§ Сыкымы
Re: Холодная вода в КЖБИ
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 10.01.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
Так что не вы уже должны Водо-компаний

Но счётчик горячей крутится в прямом направлении, да ещё горячая в 2 раза дороже холодной. :lol:
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