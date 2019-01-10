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§ NG.kz
Город Грехов. Ой, Шреков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фантазия наших жителей безгранична, кто-то переименовал в Гугл картах несколько объектов. А может пора делать народное голосование по переименованию?
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§ Victor Yang
Re: Город Грехов. Ой, Шреков
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11137
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно искать знакомых лицеиста ФМЛ, живущего в районе КСК, с такой кличкой.
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§ Добринцофф
Re: Город Грехов. Ой, Шреков
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6300
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.01.19 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот прикол,а чё Гугл не проверяет данные?
Странные они,я им Кустанйское городское кладбище отправил,оно на карте не подписано,так до сих пор и не подписали,а лицей имени Шрека пожалуйста.
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§ arman_kst
Re: Город Грехов. Ой, Шреков
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы появился Зелёный рынок им. Илона Маска
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§ alex_60
Re: Город Грехов. Ой, Шреков
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
я им Кустанйское городское кладбище отправил,


фильтр не пропустил наверное. "Кустанйское"
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§ Сыкымы
Re: Город Грехов. Ой, Шреков
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 10.01.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда по весне прошло голосование за переименование Затобольска и эта новость появилась в СМИ, к вечеру на картах Гугл уже было название "Тобыл". Кому-то не терпелось... Через пару дней обратно поменяли. 8-)
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§ maxsaf
Re: Город Грехов. Ой, Шреков
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
В Алматы появился Зелёный рынок им. Илона Маска


27 микрорайонов в Алматы получили новые названия, как тебе такое Илон Маск?
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