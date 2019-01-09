Алиса Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4475

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:05 Цитата: drakon:

Вот - стервец. Попил у меня Молока.

а чего это так к "гражданину Германии"? Он выполнил гражданский долг - отметился, напомнил о своем существовании - чтоб не забывали - не расслаблялись (еда чтобы была всегда), что с ним все в порядке, аппетит отличный... Хорошо что еще "стул" не оставляет в гостях.

Цитата: drakon:

нарушая все правила.

видеофиксации нет - в чем проблема, где доказательства, а фото - монтаж...