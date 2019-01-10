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§ NG.kz
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом акимат Костанайской области сообщил руководителям местных туристических компаний. Закрытие связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и планировалось еще с 2018 года.
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§ alex_60
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
alex_60


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Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ты её Президентом - называешь...


ну заплачь, по этому поводу.
все то поняли о чем речь.
о том что в Германии самолеты ломаются на раз два.
у первых лиц государства.
такая слава для Германии. точнее позор вселенского масштаба.
можно только представить что там с пассажирскими.
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§ alex_60
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и помяни мое слово..
будет она у вас и президентом. потом. после.
послов принимать.грамоты вручать.
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§ drakon
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15540
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
будет она у вас и президентом. потом.

Главное, чтобы не стала - Председателем Совбеза!... :lol: :oops:
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§ drakon
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15540
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и помяни мое слово..

Не будет она - Президентом.
У неё к концу года,
Пенсия будет... :lol:
17 декабря 2019 года... :lol:
Наверное поэтому и не ушла с должности... ;-)

[Исправлено: drakon, 10.01.2019 - 20:27]
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§ alex_60
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
чтобы не стала - Председателем Совбеза!..


может и стать.
только в ООН.
сейчас там Кувейт я январе
до 31 декабря 2018 - Казахстан был..
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§ alex_60
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У неё к концу года, Пенсия будет...


сидеть и ничего не делать и называться президентом-
это же ваще...
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