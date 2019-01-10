Цитата: drakon:

А ты её Президентом - называешь...



ну заплачь, по этому поводу.

все то поняли о чем речь.

о том что в Германии самолеты ломаются на раз два.

у первых лиц государства.

такая слава для Германии. точнее позор вселенского масштаба.

можно только представить что там с пассажирскими.