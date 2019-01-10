/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34697
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом акимат Костанайской области сообщил руководителям местных туристических компаний. Закрытие связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и планировалось еще с 2018 года.
Читать новость

* drakon
Re: Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так и - знал... :-o
Профайл

§ Нурбанчик
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 10.01.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я так и - знал... :-o

Дракон, не переживай!
Дешевле будет с Германии долететь до Москвы авиакомпанией KLM (билет туда-обратно от 208 евро на летние месяцы), и от Москвы до Челябинска туда-обратно за 11-13 тыс. руб, итого где-то 350 - 400 евро. А дальше поездом, наверное лучше белорусским, он среди дня пребывает в Кустанай.
На степи родные и на станции посмотришь из окна купе, под стук колес и под бутылочку шнапса с попутчиком ;-) :lol: . Красотища!

Кстати, Аэрофлот, уже откорректировал продажу билетов, судя по
сайту крайняя дата рейса перед перерывом это 29 мая и 30 мая обратно на Москву, возобновление с 16 сентября.

Я тогда не буду думать, посетить или нет друзей детства в Челябинске, повод как раз посетить, раз прямого маршрута нет. 8-)

[Исправлено: Нурбанчик, 10.01.2019 - 16:19]
Профайл

§ alex_60
Re: Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2388
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я так и - знал..


полеты во сне никто не отменял.
им взлетно-посадочная полоса не нужна.
так что летай сколько хочешь.
Профайл

* Добринцофф
Re: Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6300
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.01.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Усё Турция из Кустаная этим летом отменяется.
Профайл

* drakon
Re: Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так что летай сколько хочешь.

Алекс, если летать на ваших, Казахстанских
самолётах, которые то сесть - не могут,
то взлететь - не могут,то за пределы взлётной
полосы - выкатываются, то лучше точно -
во сне - летать... :lol: :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 1
Всего: 143

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх