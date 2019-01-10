Нурбанчик Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1851

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:15 Цитата: drakon:

Я так и - знал... Я так и - знал...

Дракон, не переживай!

Дешевле будет с Германии долететь до Москвы авиакомпанией KLM (билет туда-обратно от 208 евро на летние месяцы), и от Москвы до Челябинска туда-обратно за 11-13 тыс. руб, итого где-то 350 - 400 евро. А дальше поездом, наверное лучше белорусским, он среди дня пребывает в Кустанай.

На степи родные и на станции посмотришь из окна купе, под стук колес и под бутылочку шнапса с попутчиком . Красотища!



Кстати, Аэрофлот, уже откорректировал продажу билетов, судя по

сайту крайняя дата рейса перед перерывом это 29 мая и 30 мая обратно на Москву, возобновление с 16 сентября.



Я тогда не буду думать, посетить или нет друзей детства в Челябинске, повод как раз посетить, раз прямого маршрута нет.



[Исправлено: Нурбанчик, 10.01.2019 - 16:19]