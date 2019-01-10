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§ NG.kz
Котлеты в луке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34697
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обожаю остроумные рецепты. Особенно когда готовит кто-то другой и тебя угощает. На днях мне повезло с тем и другим. И даже с третьим - так как готовил мужчина, а они знатные повара. Знакомый заявил, что блюдо в их компании вахтовиков весьма популярное. Рецепт нашли в Интернете, перепробовали кучу вариантов, все хороши.
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* drakon
Re: Котлеты в луке
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю Дору ГОЛОДНУЮ - Барбаре,на
ночь.Она ругается на меня.
Так охото - поднять её и заставить,
жарить то мясо, то котлеты... :lol:
Прямо - ночью... :oops:
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