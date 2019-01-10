NG.kz Котлеты в луке



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 34697

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:07 Обожаю остроумные рецепты. Особенно когда готовит кто-то другой и тебя угощает. На днях мне повезло с тем и другим. И даже с третьим - так как готовил мужчина, а они знатные повара. Знакомый заявил, что блюдо в их компании вахтовиков весьма популярное. Рецепт нашли в Интернете, перепробовали кучу вариантов, все хороши.

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