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≡ Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 10 января, на специально собранной пресс-конференции сообщил директор Костанайской теплоэнергетической компании Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. Он также объяснил, за счет чего произошло снижение.
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§ alex_60
Re: Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле -...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
диво дивное, чудеса с небес.
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§ ZXC
Re: Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле -...
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 10.01.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Платил позавчера за тепло. Сильной разницы на 11,5 % не заметил.
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§ alex_60
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Платил позавчера за тепло.


так это за декабрь, по старому тарифу.
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