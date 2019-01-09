|Сосуды с перетекающими жидкостями изучают в школе. Где-то в начале изучения предмета Физика. Не самая сложная тема, может быть наш исчезнувший с испугу 112-й друх даже что-то смог понять.
С физикой в нашей стране всё было хорошо! Только с другими перетеканиями оказалось очень плохо.
В государстве и обществе та же самая байдовина с перетеканиями из одного сосуда в другой. Ничего сложного.
Только никто ничего понять не может, примерно как в Папуа Новой Гвинее.
А всё ведь элементано!
Вот нам человек пытается сформулировать мысль. И у него практически получается.
Цитата:
KOS77: В пылу ономастического оргазма, латинизации, переписывания истории и других псевдопатриотических глупостей, в стране забыли о воспитании, и образовании молодёжи. Всё большее число молодых людей считает себя истинными хозяевами в стране...
Попробуем проще, для тех кто учил физику. Стоит воспринять общественную жизнь как два сосуда, соединенных трубками, как все становится мгновенно понятно.
Наполняя один сосуд до уровня хорошего развития цивилизации, можно и в обществе убедиться, что сосуд общественной жизни выравнивается по уровню с сосудом цивилищзации.
Закон сообщающихся сосудов! В обществе!
И он оказывается верен. Смотрим пример? В цивилизованных странах давно уже эта теорема доказана.
Приводим упрощ., а то в НГ симв. мало для цивилизации
Люди счастливее в тех городах, которые тратят больше на библиотеки, парки и автомагистрали.
Буквы кончились