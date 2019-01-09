Серый волк Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует) #32





(Пользователи) Сообщений: 9792

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 04:07 И так, в нашем обществе сообщающихся сосудов во всех без исключения цивилизованных странах последние годы идет качественное наполнение.

Ибо результах прекрасно виден!

Да, и библиотеки общественный в том числе! В 21 веке! И результаты от этого государствам прекрасные!

Всё вместе дает осознание жизни в цивилизованной стране!



Теперь перемещаемся к другим сосудам!

В одном из сосудов украли детские садики, парки, кинотеатры, библиотеки, книжные магазины, (в которых торгуют шмотьём и затаскивают туши мяса). Украли у горожан электротранспорт, разрушили социальную сферу и производства и когда крсть стало уже нечего, то тупа крадут деревья с улиц и продают на дрова!

И обворовывают теперь МЛАДЕНЦЕВ в доме ребёнка!

Вопрос, чем наполнится сообщающийся сосуд общества, если первый сосуд наполняют подобным образом и какой будет уровень этого?

Думаю все догадались правильно. Криминальными сводками это ещё цветочки.



Отдача будет именно в том, что любой человек, с мозгом отличным от совсем идиота, будет искать любые способы оказаться в системе сообщающихся сосудов с другим наполнением! О попытках поменять сосуды нам долго уже пытается рассказать наш лохматый друг Витал.

Его уже эта перетекающая грязная омерзительная жидкость не устраивает. Но в силу его миропонимания делает это так, как может.

У НГ опять в сосуде окна заканчиваются символы для сообщения. Так что дальше вкладываться в размышления о сообщающихся сосудах придется самостоятельно Ну если конечно содержимое места обитания не разъело то, чем думать