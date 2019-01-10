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§ NG.kz
В Костанайской области уже планируют весеннюю посевную кампанию
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2019-м году намерены посеять зерновых на 300 тыс. га меньше, а удобрений внести в 5 раз больше. Планами на посевную с участниками совещания в филиале Союза фермеров Казахстана поделился первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ.
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§ alex_60
Re: В Костанайской области уже планируют весеннюю посевную...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сообщите в обком, что у нас дикий капитализм на дворе.
а то им никто не сказал похоже.
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§ Гога
Re: В Костанайской области уже планируют весеннюю посевную...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Планируется увеличить площади Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33441
Кем планируется ? Ах да , местным обкомом ! Только на каком основании ? Меня это всегда удивляет .
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