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§ NG.kz
Реклама на странице популярного блогера помогла мошеннику обмануть жительницу Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мошенник создал аккаунт «Рассрочка на телефон Iphone X» в социальной сети Инстаграм и оплатил его рекламу на странице популярного казахстанского блогера. Этот пост 30 декабря увидела жительница Рудного.
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§ dandiv
Re: Реклама на странице популярного блогера помогла мошеннику...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 718
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.01.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без ло.а и жизнь плоха. Можно и в нормальных магазинах покупать в расрочку товар, зачем на такие покупки соглашаться (как в этой статье)?
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