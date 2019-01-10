NG.kz Туманы здесь - по расписанию



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:12 - Эх, житие мое, - завистливо подумала я, глядя на водопад, сочную зелень и туман, который вдруг заклубился в мире за стеклом. Компактный, живой, нарядный мирок предназначен для муравьев, которым повезло иметь хозяином пользователя сайта ng.kz JereK. Два месяца назад мы рассказали, как живут у него феллахи и никобаренсисы. Тогда владелец двух муравьиных ферм говорил, что хочет переселить жильцов одной из них в биотоп. И даже обещал показать, как там все устроит.

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