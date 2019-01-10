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§ NG.kz
Туманы здесь - по расписанию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Эх, житие мое, - завистливо подумала я, глядя на водопад, сочную зелень и туман, который вдруг заклубился в мире за стеклом. Компактный, живой, нарядный мирок предназначен для муравьев, которым повезло иметь хозяином пользователя сайта ng.kz JereK. Два месяца назад мы рассказали, как живут у него феллахи и никобаренсисы. Тогда владелец двух муравьиных ферм говорил, что хочет переселить жильцов одной из них в биотоп. И даже обещал показать, как там все устроит.
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§ Vital
Re: Туманы здесь - по расписанию
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6949
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.01.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор разрешит тут накидать. Аквариумы. Я просто плыву при виде рыбок и аквариум. Фотов 300 есть когда был на ВДНХ. Я просто не мог оторваться. Есть ролики медуз .
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§ JereK
Re: Туманы здесь - по расписанию
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1328
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 10.01.19 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Camponоtus nikobarensis


nicobarensis они.
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§ Ольга Колоколова
Туманы здесь - по расписанию
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2268
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 10.01.19 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nicobarensis они.
Справедливость восстановлена! Здоровья муравьям
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