Серый волк Re: Кому год нынешний Свинью подложит? #1





(Пользователи) Сообщений: 9792

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 05:33 Прям тема недели?

Ну ладно.



Тогда нуно было устроить шоу типа "Битва экстрасенсов".

Пригласить с одной стороны астрологов, а с другой стороны цыганок вокзальных!



А вообще дочитал до "верховный жрец" и дальше минут читать не мог!

Ржжжжал!



Ну в общем держите новогоднюю сказочку!

В одном пустынном государстве, на берегах реки НИЛ, крупными буквами чтоб ни один модератор музея не сомневался.

В общем стояли там на берегу пирамиды, построенные при жизни фараоном!

Стояли без дела, пылились.

И поселился в них один местный жрец.

После интересной истории с колесницами на встречке, звали этого местного жреца Еготамнетом. (Очень похоже на имя фараона, например Аминхтотепа)



В общем жил этот жрец в пирамиде, построенной фараоном для самого себя.

И дошли до города (Каира) вести, что жрец там в Пирамиде живёт!

Пришлось жрецу оправдываться. Мол фараоновой усыпальницой не пользуюсь, в сауне не парюсь и вообще только скромная комнатка с отдельнм входом.



Все бы ничего, но в городе том (Каире) улицы как после бомбежки, на некоторых освещение украли, библиотеку научную Александрийскую разграбили, колесницами в ней торговлю жулики устроили. В книжных магазинах тухлое мясо валяется и китайское шмотье. Даже деревья на улицах украли.

Детей помощники жреца обворовывают в доме ребёнка, кругом разруха, безнадежность и в соседнюю пустыню сбежали не только евреи, но и часть совсем титульных египтян!

И тут у НГ кончились буквы.

Давайте дописывать сказку коллективно, как кот Матроскин и Шарик дяде Фёдору.