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§ NG.kz
Кому год нынешний Свинью подложит?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34688
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 05:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наступивший год Земляной Свиньи обещает быть не вполне стабильным, финансово неустойчивым, но зато благоприятным для создания семьи и рождения детей. Наш старый знакомый предсказатель Ян считает, что девизом 2019 года можно назвать известное выражение «Свинья везде грязь найдет». И дал понять: как бы вы ни старались удачно прожить этот год, место негативу все равно найдется.
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§ Серый волк
Re: Кому год нынешний Свинью подложит?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9792
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.01.19 - 05:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям тема недели?
Ну ладно.
;-)
Тогда нуно было устроить шоу типа "Битва экстрасенсов".
Пригласить с одной стороны астрологов, а с другой стороны цыганок вокзальных!
:lol:
А вообще дочитал до "верховный жрец" и дальше минут читать не мог!
Ржжжжал! :lol:

Ну в общем держите новогоднюю сказочку!
В одном пустынном государстве, на берегах реки НИЛ, крупными буквами чтоб ни один модератор музея не сомневался.
В общем стояли там на берегу пирамиды, построенные при жизни фараоном!
Стояли без дела, пылились. :-)
И поселился в них один местный жрец.
После интересной истории с колесницами на встречке, звали этого местного жреца Еготамнетом. (Очень похоже на имя фараона, например Аминхтотепа)
:lol: :lol:
В общем жил этот жрец в пирамиде, построенной фараоном для самого себя.
И дошли до города (Каира) :-) вести, что жрец там в Пирамиде живёт!
Пришлось жрецу оправдываться. Мол фараоновой усыпальницой не пользуюсь, в сауне не парюсь и вообще только скромная комнатка с отдельнм входом.
:lol:
Все бы ничего, но в городе том (Каире) улицы как после бомбежки, на некоторых освещение украли, библиотеку научную Александрийскую разграбили, колесницами в ней торговлю жулики устроили. В книжных магазинах тухлое мясо валяется и китайское шмотье. Даже деревья на улицах украли.
Детей помощники жреца обворовывают в доме ребёнка, кругом разруха, безнадежность и в соседнюю пустыню сбежали не только евреи, но и часть совсем титульных египтян!
И тут у НГ кончились буквы.
Давайте дописывать сказку коллективно, как кот Матроскин и Шарик дяде Фёдору. ;-)
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§ Серый волк
Re: Кому год нынешний Свинью подложит?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9792
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.01.19 - 05:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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