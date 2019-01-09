Серый волк Re: Все шесть инватакси вновь начали работать после перерыва в... #4





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 05:08 Цитата: Vital:

Разве небыло месяц назад статьи как акимат подарил тачку им и деньги

Наверное тачка не может по коридорам казначейства проехать и печать поставить.

Нуно было чинушам казначейства инвалидную коляску подарить для передвижения по казначейству.

А то представляется, что они Дедулю Мороза озаботили на воз золотых перстней и брульянтов и теперь у них на каждом пальце по гире пудовой и лежат они бедные по коридорам своего казначейства и лапками пошевелить не могут.

Ну и еще наверное печать оказывается в сейфе, а сейф проклятый Дэд Мороз замуровывает горными породами, и им бедным приходится в три смены с отбойными молотками по стахановски с тусклой кузбаской на каске рубить породу смахивая текущий по казначейскому лицу обильный пот!