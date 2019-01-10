Серый волк Re: Оденем «голые» трубы На ул. Победы, за домом № 207 #1





(Пользователи) Сообщений: 9792

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 04:46 Баланс поправьте на фото.

Они в отдельности почти правильно и допустимо смотрятся, но вместе их ставить получается забавно.

На первом ББ (баланс белого идеален).



На втором пыльная буря в Сахаре, пришла ядерная зима и кого-то зарезали у трубы.



Ну а третье в идеальной гамме "Синелайк" для апокалиптичных фильмов самого конца цивилизации, где из земли вылезли зловещие мертвецы вместе с трубами!



Чудеса режимной съемки столь ненвистные для операторов. Ещё чуть чуть на третьем и будет ощущение сумерок, а пока "режим" и не клеится к остальным кадрам.