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§ NG.kz
Оденем «голые» трубы На ул. Победы, за домом № 207
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34688
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 04:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об оголенном участке теплотрассы в районе нефтебазы в редакцию «НГ» сообщил житель Костаная Виталий НОСКОВ.

- По ул. Победы, если идти в сторону рынка от нефтебазы, есть теплотрасса, - пояснил он.
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§ Серый волк
Re: Оденем «голые» трубы На ул. Победы, за домом № 207
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9792
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.01.19 - 04:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баланс поправьте на фото. :lol:
Они в отдельности почти правильно и допустимо смотрятся, но вместе их ставить получается забавно.
На первом ББ (баланс белого идеален).

На втором пыльная буря в Сахаре, пришла ядерная зима и кого-то зарезали у трубы.

Ну а третье в идеальной гамме "Синелайк" для апокалиптичных фильмов самого конца цивилизации, где из земли вылезли зловещие мертвецы вместе с трубами! :lol:

Чудеса режимной съемки столь ненвистные для операторов. Ещё чуть чуть на третьем и будет ощущение сумерок, а пока "режим" и не клеится к остальным кадрам. :-)
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