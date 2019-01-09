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§ NG.kz
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34688
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27 микрорайонов в Алматы получили новые названия,сообщает zakon.kz. В математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется, а вот со словами всё не так.
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§ elektron
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.01.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Я вот думаю, что из одной темы вытекает вторая.

Совершенно верно подмечено. По закону и на бумагах одно, а в реальной жизни?... :-x
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§ Серый волк
Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9792
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.01.19 - 03:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сосуды с перетекающими жидкостями изучают в школе. Где-то в начале изучения предмета Физика. Не самая сложная тема, может быть наш исчезнувший с испугу 112-й друх даже что-то смог понять. :lol:
С физикой в нашей стране всё было хорошо! Только с другими перетеканиями оказалось очень плохо.
В государстве и обществе та же самая байдовина с перетеканиями из одного сосуда в другой. Ничего сложного.
Только никто ничего понять не может, примерно как в Папуа Новой Гвинее.
А всё ведь элементано!
Вот нам человек пытается сформулировать мысль. И у него практически получается.
Цитата:
KOS77: В пылу ономастического оргазма, латинизации, переписывания истории и других псевдопатриотических глупостей, в стране забыли о воспитании, и образовании молодёжи. Всё большее число молодых людей считает себя истинными хозяевами в стране...

Попробуем проще, для тех кто учил физику. ;-) Стоит воспринять общественную жизнь как два сосуда, соединенных трубками, как все становится мгновенно понятно.
Наполняя один сосуд до уровня хорошего развития цивилизации, можно и в обществе убедиться, что сосуд общественной жизни выравнивается по уровню с сосудом цивилищзации.
Закон сообщающихся сосудов! В обществе!
И он оказывается верен. Смотрим пример? В цивилизованных странах давно уже эта теорема доказана.
Приводим упрощ., а то в НГ симв. мало для цивилизации :-)
Люди счастливее в тех городах, которые тратят больше на библиотеки, парки и автомагистрали.
Буквы кончились :-P
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§ Серый волк
Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9792
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.01.19 - 04:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так, в нашем обществе сообщающихся сосудов во всех без исключения цивилизованных странах последние годы идет качественное наполнение.
Ибо результах прекрасно виден!
Да, и библиотеки общественный в том числе! В 21 веке! И результаты от этого государствам прекрасные!
Всё вместе дает осознание жизни в цивилизованной стране! :-)

Теперь перемещаемся к другим сосудам!
В одном из сосудов украли детские садики, парки, кинотеатры, библиотеки, книжные магазины, (в которых торгуют шмотьём и затаскивают туши мяса). Украли у горожан электротранспорт, разрушили социальную сферу и производства и когда крсть стало уже нечего, то тупа крадут деревья с улиц и продают на дрова!
И обворовывают теперь МЛАДЕНЦЕВ в доме ребёнка!
Вопрос, чем наполнится сообщающийся сосуд общества, если первый сосуд наполняют подобным образом и какой будет уровень этого? :lol:
Думаю все догадались правильно. Криминальными сводками это ещё цветочки.

Отдача будет именно в том, что любой человек, с мозгом отличным от совсем идиота, будет искать любые способы оказаться в системе сообщающихся сосудов с другим наполнением! О попытках поменять сосуды нам долго уже пытается рассказать наш лохматый друг Витал. :-)
Его уже эта перетекающая грязная омерзительная жидкость не устраивает. Но в силу его миропонимания делает это так, как может. :lol:
У НГ опять в сосуде окна заканчиваются символы для сообщения. :-) Так что дальше вкладываться в размышления о сообщающихся сосудах придется самостоятельно :lol: Ну если конечно содержимое места обитания не разъело то, чем думать ;-)
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