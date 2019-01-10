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§ NG.kz
«Скучным 2019 год явно не будет»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будут ли в 2019 году досрочные выборы, появится ли реальная альтернатива потенциальному преемнику Нурсултана Назарбаева, будет ли повышаться роль партий в политическом процессе, получит ли развитие национально-патриотическое движение - на эти и другие вопросы обозревателю «НГ» согласился ответить директор центра актуальных исследований «Альтернатива» (Алматы), кандидат политических наук Андрей ЧЕБОТАРЕВ.
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§ Vital
Re: «Скучным 2019 год явно не будет»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6949
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.01.19 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут на форуме простые люди пишут "это" лет десять. Не чё нового я не услышал. Лучше сказал бы как нормальным пацанам выжить...
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