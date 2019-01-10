elektron Религия или Наука #129





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2362

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:15 Цитата: Vital:

Доказывать смысла не

Так никто ничего и никому не доказывает.

Каждый живёт по своим устоям и убеждениям.

Совесть лучший контролёр, если она есть. Можно сказать и по божески жить.

Но это немного или не совсем то.