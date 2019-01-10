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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но многие животные видят в нас сверхсущество-врага. Потому что если они будут делать что-то "плохое", мы их быстренько "накажем". Аналогию не видите? :-) Есть шутка - овцы всю жизнь боятся волка, а конец прийдет от руки пастуха.
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.01.19 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Амиго я же тебе сказал что вера это не значит лоб разбить об стенку. . Вера в сердце.
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вера в сердце.

Она туда как-то попала - рождаемся то мы все атеистами.
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.01.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Рождаемся в любви. Тянемся к сиськи мамкиной. Бог нам дал . Мы же не пауки которые после размножения кушают друг друга. Мы дети бога.
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Страница 9 из 9«1...789
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