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§ NG.kz
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34684
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел сегодня, 8 января, около 13.00. Об этом "НГ" сообщили читатели. По нашим данным, погибшему было около 20 лет, он производил работы на подстанции, которая расположена за бизнес-центром City Kostanay.
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* Артем Марусич
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 89
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 10.01.19 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
На втором фото полтаблички видно. http://www.mret.kz

Еще ниже полностью видна наклейка
Профайл
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