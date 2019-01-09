Цитата: Victor Yang:

Что Бог - это создатель системы в целом, а не отдельных готовых элементов - человека, животных и т. д. То есть он и есть создатель, в том числе, и эволюции - так что совсем не взаимоисключающие понятия с этой точки зрения.

С этой точки зрения все выглядит гораздо хуже. Предположим, некий архитектор неслабо заморочился 14млрд лет назад, и построил самомодифицирующуюся систему, которая за последние 4млрд лет сама выдала нежданчик - жизнь. Вариант 1. Архитектор для чистоты эксперимента не вмешивался в процесс и не предвидел такого результата. То есть и сейчас не вмешивается, и никаких божественных чудес и прочего - все само по себе. Умер - закопали. Место в рае не было предусмотрено т.к. нас вообще никто не ждал, мы же - случайность. Вариант 2. Архитектор предусмотрел определенные правила - законы, крайне сложные в совокупности, по которым все случайности - не случайны. А значит все результаты предсказуемы заранее, в том числе то, станет ли человек в итоге святым или грешником. А если это предопределено - то тогда какой смысл в этом самом "испытании", если до рождения известно - в рай или в ад. Короче, вопросов от вашей теории ничуть не меньше.