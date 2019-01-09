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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я верующий, но живу не правильно. Не соблюдаю все правила. Надеюсь бог меня простит.
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Надеюсь бог меня простит.

"Все от тебя зависит. Если ты в последний момент искренне успеешь покаяться во всех грехах - прокатит. Если внезапный несчастный случай - поздняк каятся. Иначе по логике все бы вели аморальный образ жизни, а стоя у ворот в рай - просили прощения"
Такой ответ я слышал от одного "вовлеченного в религию".

А мой собственный ответ ты и так знаешь.
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Грех на мне только воровство из основных. Украл у начальства деньги, не много, но было. Но! Я больше отдал нищим. Там вроде пункт есть про женщин чужых. Но этот пункт глупый готов с богом поспорить . Когда идёт красивая женщина не один мужчина на планете не сможет глаза закрыть и голову отвернуть. )))
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Но этот пункт глупый готов с богом поспорить .

Можешь с ним спорить сколько угодно, это не он сделал тебя таким. :-)
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А кто ? Эволюция? Меня создал бог. И мне не нужно читать Библию. И в церковь ходить. Библию пусть читают зэки в зонах. А нормальный человек читает себя , свое сердце. Эволюция не сможет в сердце запихнуть порядочность. Только бог это все в душу в откнул при рождении.
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Эволюция не сможет в сердце запихнуть порядочность

Как же ты быстро перепрыгнул от беспорядочности к порядочности :lol:
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Беспорядочность- ты имеешь ввиду влечение к женщинам чужым? .
Ещё раз повторю но другими словами. Библию не бог писал, он писать врятли ваще может он скорей всего даже незнает что такое книга. Он древнему человеку в ухо шепнул а тот писал. Возможно писарь не правильно понял. )))
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Настоящий Библия , не копия пиратская которые все читают . Библия в сердце у каждого создания бога.
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§ Victor Yang
Религия или Наука
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11136
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я верю в Бога, потому что не знаю, что такое эволюция 1. Да 2. Нет

Кстати. Буквально на днях прочитал ещё одну позицию (в Ленинском Пути, но возможно, что понял не совсем так как имел ввиду собеседник журналиста). Что Бог - это создатель системы в целом, а не отдельных готовых элементов - человека, животных и т. д. То есть он и есть создатель, в том числе, и эволюции - так что совсем не взаимоисключающие понятия с этой точки зрения. А праведная жизнь была или нет - будет проверяться по "логам" уже после смерти, а там разработчик будет определять - годный "душевный материал" или нет.
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* таноми52
Религия или Наука
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.01.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что Бог - это создатель системы в целом, а не отдельных готовых элементов - человека, животных и т. д. То есть он и есть создатель, в том числе, и эволюции - так что совсем не взаимоисключающие понятия с этой точки зрения.



Что-то подобное и мне приходило голову в юности, при попытке понять, что такое Бог в понимании человека
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* elektron
Религия или Наука
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2359
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.01.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
что такое Бог

Придуманное человеком сверхсущество, стоящее выше всего. В виду своего развития, интелектуального и не заполненого в первую очередь. Люди придумали себе "контроль" - граници морали и прочего устройства жизни. Моё мнение. ;-) Животные вот живут и не заморачиваются.
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§ Victor Yang
Религия или Наука
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11136
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Придуманное человеком сверхсущество, стоящее выше всего. В виду своего развития, интелектуального и не заполненого в первую очередь. Люди придумали себе "контроль" - граници морали и прочего устройства жизни

Считается, что христианство придумали бедняки. Но возникает вопрос: как бедные необразованные люди придумали такую личность как Христос?
Цитата:
elektron:
Животные вот живут и не заморачиваются.

А вдруг это не так? ;-)
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* elektron
Религия или Наука
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2359
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.01.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Считается, что христианство придумали бедняки

И гложат смутные сомнения. :lol: Цитата:
Victor Yang:
А вдруг это не так?

Возможно, потому как иногда действительно смотришь в глаза собаки - Человек!
А иногда смотришь в глаза человека и думаешь "собака" (не моё)
Собаки вообще существа человечные, за хозяина не задумываясь жизнь отдадут. Не все породы конечно.
Да и было уже, кошка младенца спасла от замерзания. Скорее они под богом ходят, чем те люди, которые этим кичатся и зло творят 8-)

[Исправлено: elektron, 09.01.2019 - 18:22]
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что Бог - это создатель системы в целом, а не отдельных готовых элементов - человека, животных и т. д. То есть он и есть создатель, в том числе, и эволюции - так что совсем не взаимоисключающие понятия с этой точки зрения.

С этой точки зрения все выглядит гораздо хуже. Предположим, некий архитектор неслабо заморочился 14млрд лет назад, и построил самомодифицирующуюся систему, которая за последние 4млрд лет сама выдала нежданчик - жизнь. Вариант 1. Архитектор для чистоты эксперимента не вмешивался в процесс и не предвидел такого результата. То есть и сейчас не вмешивается, и никаких божественных чудес и прочего - все само по себе. Умер - закопали. Место в рае не было предусмотрено т.к. нас вообще никто не ждал, мы же - случайность. Вариант 2. Архитектор предусмотрел определенные правила - законы, крайне сложные в совокупности, по которым все случайности - не случайны. А значит все результаты предсказуемы заранее, в том числе то, станет ли человек в итоге святым или грешником. А если это предопределено - то тогда какой смысл в этом самом "испытании", если до рождения известно - в рай или в ад. Короче, вопросов от вашей теории ничуть не меньше.
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Собаки вообще существа человечные, за хозяина не задумываясь жизнь отдадут.

В глазах собаки мы - сверхсущества, поэтому когда собака жрать хочет, она начинает громко нам молиться. По-своему. Если бы мне на стол еда падала просто так - я бы тоже поверил в чью то заботу обо мне. Молился бы раза три-четыре в день. :lol:
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