Цитата: Артем Марусич:

А откуда 1 000 вольт взялись в обсуждении? Там же 10 000. Мишаня дело говорит, у электриков вроде как и у водителей, для определенного доступа нужен стаж.

Ну так из статьи не ясно, ТП это или РП. И в каких устройствах, до 1000В или выше 1000В проводились работы. В одиночку или в составе бригады?... До 1000В и 3-ей группы хватит для одиночного проведения работ. Да и при 10.000В уже больше сгорают, чем просто умирают. Да и не электрик, а электромонтёр по обсуживанию.... Получить и 4-ую после ПТУ-Колледжа-Техникума в течение полу года не проблема вроде. В 15-16-ть поступил, в 19-ть закончил и усё. А парня жалко конечно. Соболезнования родным и близким.