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§ NG.kz
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34684
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел сегодня, 8 января, около 13.00. Об этом "НГ" сообщили читатели. По нашим данным, погибшему было около 20 лет, он производил работы на подстанции, которая расположена за бизнес-центром City Kostanay.
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§ Тот самый
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без подробностей судить не хочется, но 20 лет - в лучшем случае неопытный выпускник колледжа. Вопросы к руководству обслуживающей организации.
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§ Vital
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

У меня брат электрик. Его 150 раз током било. Живой. Пока. У них профессия такая. По-любому раз или два током далбанет. Моего больше. Везунчик. Или профи. У меня пока все резетки и схема в норме. Профи. Походу он.
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§ JereK
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1327
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 08.01.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Его 150 раз током било.


Что, 4 кВ било?

[Исправлено: JereK, 08.01.2019 - 19:25]
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§ Sniper
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1171
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 20:28
Комментарий удален модератором.
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§ Мишаня
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 653
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.01.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:Что, 4 кВ било?

А что это за градация уровня напряжения вами придумана? 0,4 может? 0,4 бьет сильно, больно и нередко. Но редко смертельно. И часто из-за расслабленной безалаберности. Более высокое напряжение обычно сжигает. Исключение - сети с изолированной нейтралью, там специфиаа поражения чуть иная.
По теме: судя по фото, работы проводились на ВН. А что там делал 20 летний электрик? Неужели теперь можно купить IV группу по электробезопасности?
Как бы то ни было - допускающего и производителя работ к ответу.
Родственникам терпения и соболезнование.
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* elektron
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2359
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.01.19 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А что там делал 20 летний электрик? Неужели теперь можно купить IV группу по электробезопасности?

А с чего Вы решили, что у него 4 группа, достаточно и 2-ой, для работ в эл. установках до 1000 Вольт. При наличии ответсвенного лица.
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§ Сыкымы
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.01.19 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
достаточно и 2-ой, для работ в эл. установках до 1000

В одиночку вроде работал. А вообще, у МРЭТовцев с этим строго. Хз, как у них так случилось...
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§ Артем Марусич
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 89
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 09.01.19 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А откуда 1 000 вольт взялись в обсуждении? Там же 10 000. Мишаня дело говорит, у электриков вроде как и у водителей, для определенного доступа нужен стаж.
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§ Йцукен
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

С такими зарплатами как у них, там даже студенты не хотят задерживаться, на опытных электриков и надеется не стоит.
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§ dandiv
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 716
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 09.01.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
С такими зарплатами как у них, там даже студенты не хотят задерживаться

А какие именно зарплаты, сумму назовите
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* elektron
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2359
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.01.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
А откуда 1 000 вольт взялись в обсуждении? Там же 10 000. Мишаня дело говорит, у электриков вроде как и у водителей, для определенного доступа нужен стаж.

Ну так из статьи не ясно, ТП это или РП. И в каких устройствах, до 1000В или выше 1000В проводились работы. В одиночку или в составе бригады?... До 1000В и 3-ей группы хватит для одиночного проведения работ. Да и при 10.000В уже больше сгорают, чем просто умирают. Да и не электрик, а электромонтёр по обсуживанию.... Получить и 4-ую после ПТУ-Колледжа-Техникума в течение полу года не проблема вроде. В 15-16-ть поступил, в 19-ть закончил и усё. А парня жалко конечно. Соболезнования родным и близким.
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* elektron
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2359
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.01.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
у МРЭТовцев с этим строго

А кто или что это такое МРЭТ? В моё время просто горсеть была.
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§ Сыкымы
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 10.01.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А кто или что это такое МРЭТ?

На втором фото полтаблички видно. http://www.mret.kz
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* таноми52
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.01.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А кто или что это такое МРЭТ? В моё время просто горсеть была.


Поищите в интернете ТОО "Межрегионэнерготранзит". То, что осталось после всяких трансформаций от советского РУЭХ "Кустанайэнерго". В настоящее время, вроде бы, Горэлектросеть (ТОО "КЭЦ")объединены с МРЭТ ...Говорят, сменилось руководство, много пришлых, притащили своих, установили свои порядки, в связи с этим много старых работников поувольнялось, много вакансий Вот и результат...
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