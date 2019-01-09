/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Все шесть инватакси вновь начали работать после перерыва в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Все шесть инватакси вновь начали работать после перерыва в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34684
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только наступил 2019 год, в редакцию "НГ" начали поступать жалобы от людей с ограниченными возможностями о том, что они не могут воспользоваться социальным спецтранспортом для перемещения по городу.
Читать новость

§ Vital
Re: Все шесть инватакси вновь начали работать после перерыва в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно. Разве небыло месяц назад статьи как акимат подарил тачку им и деньги. А бюджет на лярды на 2019 год.
Профайл

§ Vital
Re: Все шесть инватакси вновь начали работать после перерыва в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно все. Кого то в акиматом заставляют зачем то до 04 утра гонять. А кто то на госпитании сидит дома до 8 января.
Профайл

§ arman_kst
Re: Все шесть инватакси вновь начали работать после перерыва в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толку от них. Если они только возят тех, кто на коляске.
Кто на 2 группе плохо ходит - не возят
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 1
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх