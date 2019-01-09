NG.kz Все шесть инватакси вновь начали работать после перерыва в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:48 Как только наступил 2019 год, в редакцию "НГ" начали поступать жалобы от людей с ограниченными возможностями о том, что они не могут воспользоваться социальным спецтранспортом для перемещения по городу.

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