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§ NG.kz
Зимняя купальня в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34683
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необычные видео прислали подписчки "НГ" в Instagram. Люди купаются зимой, прямо на улице.

- Что происходит? - спрашивают наши читатели.
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§ drakon
Re: Зимняя купальня в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15527
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.01.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КОстанайские Гейзеры наверное?... :lol:
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* Vital
Re: Зимняя купальня в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6942
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удалите ваще этот пост. Кому ваще дело до этой пары. И не озеро это и так понятно.
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§ Fasd
Re: Зимняя купальня в Костанае
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 09.01.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Что происходит?

Что-происходит горячую воду наконец дали которой 10 лет не было.
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