amduscias Re: Спасибо соседям за праздничную атмосферу! #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6303

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:27 Повезло с соседями! А у нас, пытались люди за деньги убирать в подъезде (сами-то жильцы не все и не всегда за собой убирали). За платную уборку цену назначили всего 300 тенге с квартиры за месяц! За месяц всего 300 тенге!!! И эти ..... с позволения сказать, жильцы, даже эту сумму из своих бюджетов выделить не могли. Вчера относила плату за месяц, мне сообщили, что фирма сворачивает свою деятельность в нашем подъезде. Потому что половина жильцов не платит. Ну, что сказать, гомноеды драные!