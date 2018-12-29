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Vital:
Я тоже в подъезде не убираюсь. Соседи за меня убирают. Негоже мужику мыть полы в подъезде.:)))
а дома?
Убирать грязь не стыдно.В конце 1940-х годов на одной из постоянных баз геологических экспедиций был исключительно грязный общественный туалет. Но, разумеется, не это грязное дело привлекало общее внимание, а то, что на базу в составе одной из экспедиций должен был приехать потомок древнего княжеского рода. "Мы-то, ладно, потерпим, - шутили геологи, - но что будет делать его светлость?!" "Его светлость", приехав, сделал то, что многих обескуражило: спокойно взял ведро с водой, швабру и аккуратно вымыл грязную уборную. Это был поступок истинного аристократа, твердо знающего, что убирать грязь не стыдно, стыдно жить в грязи.(с) О. С. Муравьева "Как воспитывали русского дворянина"