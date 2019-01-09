elektron:

Придуманное человеком сверхсущество, стоящее выше всего. В виду своего развития, интелектуального и не заполненого в первую очередь. Люди придумали себе "контроль" - граници морали и прочего устройства жизни

elektron:

Животные вот живут и не заморачиваются.