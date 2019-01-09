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§ NG.kz
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34683
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27 микрорайонов в Алматы получили новые названия,сообщает zakon.kz. В математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется, а вот со словами всё не так.
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§ elektron
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2355
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.01.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Я вот думаю, что из одной темы вытекает вторая.

Совершенно верно подмечено. По закону и на бумагах одно, а в реальной жизни?... :-x
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