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§ NG.kz
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34683
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.01.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27 микрорайонов в Алматы получили новые названия,сообщает zakon.kz. В математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется, а вот со словами всё не так.
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§ КГСПС
Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.01.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Те, кто пытается разыграть национальную карту, заявляют мы казахи, здесь Казахстан - уважайте нас.Кто же проявил неуважение в конкретном случае? Неужели, планируя встречу нового года в данном заведении,никто не знал, что работает оно до 3 часов? И, когда попросили на выход, часть посетителей начала быковать, почему за соседними столиками праздник продолжается. Но это были хозяева со своими родными и друзьями, и на них правила для посетителей не распространяются.Вот и вся суть конфликта, а парня, безусловно, жаль.
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§ Vital
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6941
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

То что там в ресторане произошло , это одно. А то что после произошло это другое. Повторяюсь. Пришли люди толпой . Какие у них были предъявив? Повторяю , были претензии на межэтнических . Аким вышел и какие слова сказал? И почему он вышел. Зачем он ваще вышел. В Караганде чё МВД не работает?
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§ alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
часть посетителей начала быковать,

Так еще как пишут и подмогу вызвали.
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§ alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повторно прошло.

[Исправлено: alex_60, 09.01.2019 - 18:49]
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§ КГСПС
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.01.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Нац.вопрос в основном начал раздуваться в соц.сетях. У собравшихся основное требование было прозрачность и объективность следствия, так как с нашим уровнем коррупции, народ боится, что всё решат деньги.
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§ alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Пришли люди толпой . Какие у них были предъявив?

и этой толпой уже наверняка кто-то управлял. наверняка.

[Исправлено: alex_60, 09.01.2019 - 18:53]
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§ КГСПС
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.01.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

Хотя вполне вероятно, что в пьяном запале могло прозвучать, почему армяне гуляют дальше, а нас,казахов, выгоняют.
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§ alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Нац.вопрос в основном начал раздуваться в соц.сетях.


я вот в соцсетях не читал, и не читаю. что так и как . и кто чего раздувал.
но кто привел эту толпу в органам власти,и что они требовали?
помню подобное на уровне деревне у нас в области, после подобного случая.
и что они требовали.
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§ alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пьяные да, однозначно.
но тут еще комплекс. как катализатор мощнейший.
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§ КГСПС
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.01.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

То, что кто-то умело использовал ситуацию, несомненно.
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§ КГСПС
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.01.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Что у трезвого на уме, у пьяного на языке.Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау. Неужто и нас кто-то не туда повёл?!
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§ таноми52
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.01.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ну как минимум будет повод подать за на гражданство по политическим гонением.


Вроде бы, в последних изменениях в вопросах гражданства в РФ допускается возможность быть беженцем и из Казахстана, несмотря на его дружественный статус. Хотя, возможно, не так поняла изменения...

[Исправлено: таноми52, 09.01.2019 - 19:40]
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§ таноми52
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.01.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
То, что кто-то умело использовал ситуацию, несомненно.


Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года
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§ KOS77
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау

Я вот думаю, что из одной темы вытекает вторая. В пылу ономастического оргазма, латинизации, переписывания истории и других псевдопатриотических глупостей, в стране забыли о воспитании, и образовании молодёжи. Всё большее число молодых людей считает себя истинными хозяевами в стране, не считая почему-то таковыми других людей родившихся и живущих здесь уже не одно поколение...

[Исправлено: KOS77, 09.01.2019 - 18:47]
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§ alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года

Так и есть.
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