КГСПС Re: Это бред, а не бренд (продолжение следует) #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 666

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:24 Цитата: Vital:



Те, кто пытается разыграть национальную карту, заявляют мы казахи, здесь Казахстан - уважайте нас.Кто же проявил неуважение в конкретном случае? Неужели, планируя встречу нового года в данном заведении,никто не знал, что работает оно до 3 часов? И, когда попросили на выход, часть посетителей начала быковать, почему за соседними столиками праздник продолжается. Но это были хозяева со своими родными и друзьями, и на них правила для посетителей не распространяются.Вот и вся суть конфликта, а парня, безусловно, жаль.